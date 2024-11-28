На юге РФ раздалась серия взрывов: власти пожаловались на атаку БПЛА. Видео

В ночь на четверг, 28 ноября, на юге России – в Ростовской области и Краснодарском крае – раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке БПЛА.

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В соцсетях россияне публиковали кадры, на которых слышен пролет дронов и взрывы. В Краснодарском крае два района подверглись массированной атаке беспилотников, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна, пострадала женщина. Также в одном из дворов поврежден автомобиль.

В хуторе Чигрина Краснооармейского района обломками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.

В Ростовской области РФ якобы были уничтожены 2 беспилотника – в Таганроге и Каменске. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября украинские дроны-камикадзе совершили очередную атаку на Ростовскую область России. Под ударом могло быть место базирования 381 гвардейского артиллерийского полка ВС РФ.

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