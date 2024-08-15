В Подмосковье вспыхнул очередной завод: дым виден издалека. Видео

В Люберцах в Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Структура Арт". Предприятие производит декорации для различных мероприятий и форумов.

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Огонь охватил площадь в 1600 кв. м. Соответствующее видео было опубликовано российскими Telegram-каналами. На месте работают экстренные службы.

Напомним, накануне в Москве произошел пожар в ТЦ "Рио" по ул. Большой Черемушкинской. Из здания поднимался густой дым, был виден открытый огонь. Спецслужбы собирались бороться с огнем с помощью авиации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 августа в российском Воронеже было громко – взрывы раздавались как в самом городе, так и в области. Россияне заявили о наиболее массированной атаке БПЛА на регион. На окраине города вспыхнул пожар.

– 13 августа россияне пожаловались на громкий взрыв в Екатеринбурге в Свердловской области страны-агрессора. После него начался сильный пожар.

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