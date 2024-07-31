В Ростовской области военный грузовик раздавил авто с женщиной и ее ребенком: они погибли. Фото

В городе Новошахтинск Ростовской области России военный грузовик КАМАЗ раздавил легковой автомобиль Kia. В результате аварии погибла женщина и ее 6-летний ребенок, еще трое несовершеннолетних получили ранения.

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Об инциденте сообщили российские СМИ. Отмечается, что водитель КАМАЗа при повороте налево не пропустил Kia, в результате чего автомобили столкнулись.

Трое пострадавших – 9-летний ребенок и подростки 16 и 17 лет госпитализированы. В ГИБДД утверждают, что на перекрестке не работал светофор.

Напомним, 29 июля в Волгоградской области России сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер. По предварительным данным, пострадали около 140 человек, по меньшей мере, 30 из них госпитализированы.

Инцидент произошел на перегоне возле хутора Котельников из-за выехавшего на переезд грузовика. С рельсов сошли шесть вагонов и три наклонились, поврежден электровоз.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в России в международном аэропорту "Бегишево" разыгрался смерч. Он повредил четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и некоторые сооружения.

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