В России смерч разбросал самолеты по международному аэропорту Нижнекамска. Фото и видео

В России в международном аэропорту "Бегишево" 30 июля разгулялся смерч. Он повредил четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и некоторые сооружения

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Это подтвердила пресс-служба Росавиации. Местное управление МЧС ранее предупреждало россиян о плохой погоде. Ожидается, что сильный ветер (с порывами до 24 м/с) и ливни будут наблюдаться в регионе до позднего вечера 31 июля.

На аэродроме, как передают росСМИ, стихия сорвала обшивку со зданий, повалила забор и деревья. Самолеты и вертолет под натиском ветра не смогли устоять на месте.

"Легкомоторники Diamond-43 и вертолет потрепаны ощутимо", – написал один из Telegram-каналов страны-агрессора.

Аэропорт "Бегишево" находится на территории Республики Татарстан (РФ), за 21 км от города Нижнекамск и за 24 км от города Набережные Челны.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля в Подмосковье молния ударила по людям в парке рядом с главным храмом ВС России. Погиб один человек, еще трое пострадали.

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