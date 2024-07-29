Поезд сошел с рельсов: в России произошла масштабная авария на железной дороге, пострадали около 100 человек. Видео

В Волгоградской области России около 12:40 29 июля сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер. По предварительным данным, пострадали около 100 человек.

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Инцидент произошел около хутора Котельников из-за выехавшего на переезд грузовика, заявил один из российских Telegram-каналов. По его данным, с рельсов сошли шесть вагонов и три наклонились, поврежден электровоз.

Почему водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд, неизвестно. Произошло столкновение, в результате которого несколько вагонов поезда №491 Казань – Адлер перевернулись. Всего в поезде, по предварительной информации, находилось 812 пассажиров.

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области России заявила, что водитель грузовика госпитализирован. Это 43-летний мужчина по имени Асланбек. У него сильнейшая закрытая черепно-мозговая травма и повреждены ноги.

Кабину самосвала нашли в 15 метрах от места ДТП, отметили росСМИ.

На 14:00 понедельника российский минздрав подтверждал госпитализацию пяти человек (включая ребенка).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 27 июля в Волгоградской области РФ разбился истребитель Су-34. Кремлевские пропагандисты утверждают, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался.

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