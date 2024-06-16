В Ростове осужденные за сотрудничество с ИГИЛ захватили заложников в СИЗО, выдвинуты требования. Видео

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Улица, где расположено учреждение, перекрыта, на месте дежурят скорые, туда стягивают силовиков.

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С захватчиками – шестью осужденными, часть – по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ – вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики в конце концов начали штурм. Подробности сообщают российские СМИ.

Захват двоих сотрудников СИЗО-1 (по данным росСМИ, речь идет о начальнике оперативного управления подполковника Александре Богме и младшем инспекторе дежурной службы СИЗО-1 Викторе Кончакове 23 лет) группой заключенных утром 16 июня подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ

"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая", – отмечено в сообщении.

При этом улица Красноармейская, на которой расположено "функционирующее в штатном режиме учреждение", полностью перекрыта. По данным российских пабликов, возле СИЗО-1 собираются военные и силовики, на место, в частности, прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР, туда же, отмечают некоторые каналы, выдвинулся ОМОН.

"Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Сотрудников вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Туда же направлены большое количество машин скорой помощи. Дорога у изолятора перекрыта", – пишет один из пабликов.

РосСМИ публикуют версию утренних событий.

"Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников... По одной из версий, они смогли отобрать оружие у силовиков", – пишет один из российских пабликов, добавляя, что, по крайней мере, несколько из захватчиков были осуждены по "террористическим" статьям.

Чуть позже в российских СМИ появилось видео, снятое, как заявляется, самими захватчиками. На нем видны двое сотрудников СИЗО в "компании" вероятных арестантов. Один из захватчиков на видео говорит, что является представителем ИГИЛ и что он вместе с единомышленниками "захватили пару сотрудников".

Один из сотрудников, которого попросили на камеру сказать несколько слов, заявил, что захватчики "настроены серьезно".

Прибывшие на место происшествия силовики, по данным росСМИ, начали переговоры с захватчиками. Сообщается, что они якобы требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора и из РФ. В случае выполнения требований заложников они обещают отпустить.

Также отдельные паблики публикуют "инсайды" о том, что захватчики пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников, они якобы вооружены заточками и ножами, а также пожарными топорами и резиновыми дубинками.

В российском следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела о захвате заложников в ростовском СИЗО.

Тем временем некоторые росСМИ начали распространять информацию о личностях пятерых из шести захватчиков. Среди названых фамилий – некто Сайпудинов М.Ш. (осужден по двум статьям - статья 161 ч.2 пункт а.г , 162 УК РФ), а также Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ), Каменев Д.В. (ч.2 статьи 288.2 УК РФ), Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ) и Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК РФ).

"Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики). Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев – к 18 с половиной годам", – пишет одно из российских СМИ.

Тем временем российское издание "Сирена" утверждает, что на опубликованном видео зафиксирован Тамерлан Гиреев. Также "Сирена" напоминает, что во вступлении в ИГИЛ Гиреева, Цицкиева и Акиева обвиняло и российское ФСБ. Имена всех троих включены в "реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга".

Впоследствии один из российских пабликов заявил, что шестым заключенным, принявшим участие в мятеже, является 22- летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Малик Гандалоев. Он был задержан в Ингушетии в марте 2023 года вместе со своим братом и другом.

"Они прятались в лесу, недалеко от села Алхасты. На месте правоохранители обнаружили тайник, где помимо продуктов лежало СВУ с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество. Тогда на Гандалоева и Гаммадова возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ", – утверждает провластный канал.

Позже в сети появилось еще одно видео, снятое на территории СИЗО. На нем один из заключенных говорит, что сдаваться российским силовикам живыми они не намерены.

"Мы поставили условия по милости Аллаха, чтобы они нам дали машину. Просим Аллаха, чтобы мы не попались им в плен живыми", – говорит мужчина на видео.

Под СИЗО тем временем формируется группа захвата.

Впоследствии силовики начали штурм. Около 11:30 в сети появились кадры, снятые возле СИЗО: на них слышна стрельба.

Напомним, в марте в Подмосковье было совершено нападение на "Крокус Сити Холл". Ответственность за него взяли на себя боевики "Исламского государства", однако в РФ упрямо "вешали" произошедшее на Украину, уверяя, в частности, что исполнители нападения пытались сбежать в Украинуэ.