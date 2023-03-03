В Краснодаре на территории летного училища прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Фото и видео

В Краснодаре (Россия) днем 3 марта на территории военного авиаучилища имени Серова прозвучали взрывы. Начался пожар, над учебным заведением поднялся высокий столб дыма.

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Жители домов, которые находятся рядом с летным училищем, опубликовали фото пожара в сети. По словам, очевидцев, взрывы были слышны в разных частях города.

Тем временем в российском МЧС уверяют, что якобы горит трава в поле.

Изначально там сообщили, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения, а затем заявили, что это якобы зона ответственности другого ведомства – силы и средства МЧС РФ не привлекаются.

В самом авиаучилище заявили СМИ, что на его территории, приписанном к нему аэродроме и прилегающих территориях якобы не было никакого пожара, задымления и взрывов.

Краснодарское авиаучилище начало работу в 1938 году. Оно готовит летчиков истребительной авиации, бомбардировочной и штурмовой, военно-транспортной, дальней, морской ракетоносной и противолодочной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля в России заявили о массированной атаке украинских дронов. Беспилотники якобы были замечены в ряде регионов, в том числе в Краснодарском крае.

В частности, в Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы.