В России вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, валит дым. Видео

В Новошахтинске Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.

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Как сообщила пресс-служба российского МЧС, сообщение о возгорании на улице Хмельницкого поступило в 09:24 (по Киеву). Огнем были охвачены 100 квадратных метров.

По состоянию на 09:59 пожар локализовали, а в 11:33 был ликвидирован открытый огонь.

На место ЧП прибыло 42 пожарных на 13 спецмашинах.

В МЧС также заявили, что пострадавших нет, а причиной пожара якобы было нарушение технологического процесса.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – единственный НПЗ в Ростовской области РФ. Он расположен вблизи Новошахтинска, около 15 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России произошел пожар на другом НПЗ – в Кстово Нижегородской области. Там заявляли о возгорании установки с бензином. Предприятие принадлежит компании "Лукойл".