Под Москвой вспыхнул масштабный пожар на коксогазовом заводе: произошел взрыв, огонь охватил один из цехов. Фото и видео

5 марта вечером в подмосковном Видном, Московская область (РФ), в цехе коксогазового завода "Москокс" произошел взрыв. Огонь распространился на здание одного из цехов.

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Об этом сообщают российские СМИ. Общая площадь пожара составляет порядка 200 кв. м.

По предварительным данным пожар начался около 10 часов вечера в одном из цехов завода.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном (Московская область). Огнем охвачена насосная колонна с бензолом и цех улавливания", – сообщают российские источники.

Информации о пострадавших пока нет.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Пожарные приступили к тушению. Общая площадь пожара составляет порядка 200 кв. м.

По данным СМИ, взрыв прогремел в цеху улавливания. По одной из версий, взорвалась насосная колонна с бензолом. Ее подтверждают сообщения очевидцев, утверждающих о резком запахе, распространяющимся по округе из района возгорания.

Между тем в России уже намекают на "украинский след": завод выпускал продукцию для металлургии, которая была важна для восстановления Крымского моста.

Также сообщают, что пожар уже локализован, а пострадавших, по утверждению компании "Мечел", владеющей предприятием, нет.

Важно отметить, что завод "Москокс" входит в компанию "Мечел": на предприятии производятся кокс, бензол, каменноугольная смола.

Источники сообщают, что данный завод якобы важен для оперативного восстановления Крымского моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 февраля в Москве вновь произошел сильнейший пожар. На этот раз воспламенилось здание автосервиса, расположенное рядом с Научно-исследовательским институтом в районе Отрадное.