В страну-агрессор Россию впервые за три года прибыл коммерческого авиарейс из Северной Кореи. Государственная авиакомпания КНДР Air Koryo возобновила полеты во Владивосток после более чем трех лет ограничений, связанных с COVID-19.

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Примечательно, что на борту самолета не было ни единого пассажира. Об этом сообщает Yonhap News Agency (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рейс, вылетевший из столицы КНДР Пхеньяна 25 августа, прибыл в международный аэропорт Владивостока в 11:14. На электронном табло в аэропорту было показано, что рейс JS-272 авиакомпании Air Koryo, который первоначально должен был отправиться в Пхеньян в 13:15, был задержан до 13:45.

Кремлевские пропагандистские СМИ заявили, что к моменту прибытия самолета во Владивосток пассажиры якобы готовились к посадке на борт, несмотря на отсутствие предварительного уведомления о рейсе. К 15:10 предполагалось, что JS-272 вылетел в Пхеньян, поскольку расписание полетов исчезло с табло.

Работники аэропорта отказались комментировать рейс, но один человек сказал, что Северная Корея вернула домой своих граждан, которые остались в России из-за закрытия границы после начала пандемии.

Также известно, что накануне северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила прямые коммерческие рейсы с Китаем в знак открытия границы с Пхеньяном.

Напомним, в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами к 78-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910-1945 годах. Военный преступник Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились развивать стратегические отношения.