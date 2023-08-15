Ким Чен Ын и Путин обменялись 'особыми' письмами: СМИ узнали подробности на фоне слухов об экспорте оружия из КНДР в РФ

Российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами к 78-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910–1945 годах. Военный преступник Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились развивать стратегические отношения.

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Северокорейский диктатор заявил, что КНДР намерена сотрудничать с Россией "в борьбе за сокрушение произвола и гегемонии империалистов". Об этом сообщает Reuters.

В письме кремлевскому диктатору Ким заявил, что дружба между КНДР и РФ "была выкована во Второй мировой войне победой над Японией". Также он считает, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна "полностью демонстрирует непобедимость и мощь в борьбе за сокрушение гегемонии империалистов".

Диктатор выразил надежду, что сотрудничество с РФ перерастет в долгосрочные стратегические отношения. В свою очередь главарь Кремля Путин также пообещал укреплять двусторонние связи с КНДР.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый публичный контакт РФ и КНДР. В прошлом месяце российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где осмотрел новейшие ракеты , способные нести ядерные боеголовки и ударные беспилотники.

В свою очередь Al Jazeera сообщает, что Ким Чен Ын после этого приказал резко увеличить производство ракет и боеприпасов. Диктатор посетил основные заводы по производству боеприпасов, в том числе завод по производству тактических ракет. Во время визита он акцентировал внимание на массовом производстве оружия.

В частности, Ким приказал увеличить производство ракет, снарядов для ракетных установок и другого вида оружия. Диктатор объяснил, что предприятия должны массово производить ракеты для удовлетворения потребностей передовых воинских частей. Также Ким Чен Ын призвал к созданию более современных ракетных установок и заявил, что существует острая необходимость наращивания производства крупнокалиберных реактивных снарядов залпового огня.

По мнению экспертов, северокорейский диктатор стремится использовать модернизированные арсеналы вооружений, чтобы вырвать у США уступки. Ким хочет добиться ослабления американских санкций.

Напомним, в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея осудила решение президента США Джо Байдена по отправке в Украину кассетных боеприпасов. КНДР цинично назвала это решение "преступным актом" и требует немедленной его отмены.