В российском Тольятти загорелся завод 'АвтоВАЗ': что произошло

В российском городе Тольятти, что в Самарской области, произошло возгорание на заводе "АвтоВАЗ". Пожар возник на металлургическом производстве во втором корпусе.

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Об этом сообщают российские СМИ. Детали о причинах инцидента пока неизвестны.

По информации, загорелась формовочная линия на площади 50 квадратных метров. Сотрудники завода эвакуировались, пострадавших нет.

"АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Выпускает автомобили под брендом Lada. Компания также поставляет машинокомплекты для производства автомобилей Lada и их модификаций. Ранее завод производил автомобили под маркой ВАЗ, известные как "Жигули", "Спутник", Samara и "Ока".

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