В Белгородской области РФ продолжают жаловаться на "атаки украинских дронов". На сей раз от них якобы пострадали двое россиян, в частности один из местных чиновников.

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Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, БпЛА атаковал автомобиль чиновника, вследствие чего он попал в больницу.

По версии Гладкова, от атаки БпЛА пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Он, отмечает губернатор, отправился в село Петровка – посмотреть на него "после сбросов взрывных устройств с беспилотника". В дороге, уверяет Гладков, автомобиль Старцева атаковал беспилотник.

"Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник нанёс удар в боковую часть его автомобиля. Бойцы самообороны и участковый уполномоченный передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода", – отмечено в сообщении.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что у Старцева диагностировали "минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы", подозревают также осколочное ранение глаза.

Также Гладков пожаловался на то, что пострадавший есть и в самой Петровке. Тот изначально от госпитализации отказался. Но россиянина таки привезли в районную больницу, где установили у него наличие "закрытой черепно-мозговой травмы, ссадин на голове, спине и бедре".

Ранее в этот же день в минобороны РФ заявили об "уничтожении" над Белгородской областью одного беспилотника. В общей сложности за ночь их якобы удалось приземлить 18: 11 – над Брянской, четыре – над Калужской областью, еще два – над временно оккупированным Крымом.

При этом, как сообщалось ранее, в Калуге взрывы звучали неподалеку от аэродрома, также якобы был поврежден "отжатый" Россией завод Volkswagen. Компания ушла из РФ в 2022 году из-за начала полномасштабной агрессии России против Украины. В мае 2023-го ее мощности "были проданы российскому автодилеру "Авилон" без опциона на обратный выкуп", сообщает российская "Википедия". Спустя месяц название компании изменили на AGR Automotive Group.

А во временно оккупированном Крыму, где, как уверяют в МО РФ, были сбиты два дрона, крымчане ночью слышали не менее пяти взрывов: четыре – в районе аэродрома и ж/д станции Кировская, еще минимум один – в районе Джанкоя.