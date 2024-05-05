В российском Шебекино упал беспилотник: местные власти обвинили Украину

В городе Шебекино Белгородской области России упал и взорвался беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион атаковали Вооруженные силы Украины.

Соответствующее "объяснение" инцидента чиновник опубликовал в своем Telegram. Заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА", – написал Гладков.

Он добавил, что взрывной волной выбиты окна в частном жилом домовладении и хозяйственном здании.

Напомним, 4 мая в окрестностях Белгорода упала российская КАБ, которую запустили по Украине. После этого несколько домов в частном секторе Белгорода охватил пожар. В результате инцидента пострадали 5 человек.

Аналогичная ситуация произошла 19 апреля, когда российский самолет случайно сбросил ракету X59 на Белгородскую область. Она упала в двух километрах от села Красное в поле. В общей сложности на территории РФ или на оккупированных территориях в марте и апреле с российских самолетов упало более 20 авиабомб.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 мая Белгородская область РФ трижды подверглась атаке беспилотников. Так, во время третьей атаки неизвестный дрон попал в заправку в городе Шебекино.

– 2 мая БПЛА атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о "звуках двигателей" в небе и взрывах.

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