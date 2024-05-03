В Белгородской области дрон-камикадзе попал в заправку: произошел пожар. Видео

Белгородская область РФ за утро 3 мая трижды подверглась атаке беспилотников. Так во время третьей атаки неизвестный дрон попал в заправку в Шебекино.

На месте удара загорелся резервуар для хранения газа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинивший в атаках ВСУ.

В российских пабликах также распространяется видео пожара на заправке в Шебекино.

В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница газозаправочной станции, женщина эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. На месте работали оперативные службы.

Во время первой атаки, по словам Гладкова, дрон попал в автобус в Вознесеновке Шебекинского района. Автобус перевозил работников коммерческого предприятия на работу. В момент удара в нем находились два пассажира и водитель, один из них пострадал.

Во время второй атаки, по словам российского губернатора, дрон ударил по автомобилю рядом с коммерческим заведением. Один мужчина получил ранения от осколков.

Ранее в Краснодарском крае РФ пожаловались на новую атаку дронов. Беспилотники ночью 2 мая атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о "звуках двигателей" в небе и взрывах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь со среды на четверг, 2 мая, в двух областях РФ – Орловской и Курской – было неспокойно. Их атаковали неизвестные БПЛА, в результате чего целый ряд населенных пунктов остался без света.

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