Российский самолет случайно сбросил ракету X59 на Белгородскую область

Российские вооруженные силы случайно сбросили ракету X59 на Белгородскую область РФ. Инцидент произошел 19 апреля, ракета упала в двух километрах от села Красное в поле.

Об этом сообщают в российских пабликах. Военные уничтожали боеприпас на месте.

Как отмечается, ракета X59 "нештатно" сошла за 92 км от границы с Украиной. Ракету уничтожили прямо в поле, разрушений и пострадавших в результате этого инцидента нет.

Всего на территории РФ или на оккупированных территориях в марте и апреле с российских самолетов упало более 20 авиабомб.

Обычно российские власти скрывают такие факты, а когда это становится невозможным, они описывают это как "нештатный сход боеприпасов". Четкие причины подобных инцидентов остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 апреля защитники неба уничтожили в Николаевской области четыре российских БПЛА типа Shahed-131/136. Удары не допущены, но есть повреждения и пострадавший из-за падения обломков сбитого дрона.

Всего во время российской дроновой атаки ночью 23 апреля силы ПВО сбили 15 из 16 ударных БППА. Повреждения с пострадавшими есть в Одессе.

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