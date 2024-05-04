В Белгороде прогремел взрыв во время атаки РФ на Харьков: появились фото разрушений

В России в окрестностях Белгорода днем 4 мая прогремел взрыв в то время, когда российские оккупанты нанесли удары коррегированными авиационными бомбами по Харькову. После этого несколько домов в частном секторе Белгорода охватил пожар.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах. Вероятно, на Белгород также упал российский КАБ.

В окрестностях Белгорода несколько домов в частном секторе охватило пламя. Жители сообщают, что перед тем, как спихнул огонь, они слышали звуки взрывов.

Местные СМИ также сообщают, что в результате инцидента пострадали 5 человек.

Официальной информации о причинах инцидента пока нет. На место прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Белгородская область РФ за утро 3 мая трижды подверглась атаке беспилотников. Так, во время третьей атаки неизвестный дрон попал в заправку в городе Шебекино.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ пожаловались на новую атаку дронов. Беспилотники ночью 2 мая атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о "звуках двигателей" в небе и взрывах.

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