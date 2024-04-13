В российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию: плывут уже высотки, а полеты с иконой не спасают. Видео и фото

В российском городе Оренбург объявили массовую эвакуацию населения из-за повышения уровня воды в Урале в результате прорыва дамбы. Не защитил от стихии даже полет священников на самолете над Курганской областью с чудотворной иконой.

Новостями из российских регионов, страдающих от кармы, поделились росСМИ. Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасная.

"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!" – написал он.

Как пишут медиа, в Оренбургской области уже введен режим ЧС. В МЧС предупредили об угрозе для более 60 населенных пунктов. В некоторых из них якобы наблюдается положительная динамика, но в Оренбурге ситуация только усугубляется.

– подтоплено более 2900 жилых домов;

– под водой оказались 4900 приусадебных участков;

– 1531 человек, в том числе 325 детей, эвакуированы.

В области затопило уже около 30 000 жилых домов и дачных участков. Тем временем над Курганской областью, также пострадавшей от паводка, российские священники решили полетать на самолете с чудотворной иконой. Чтобы усилить эффект защиты от стихии, они прочитали молитвы.

На фото и видео, опубликованных в сети, видно, что в Оренбурге из воды выглядывают только крыши домов. Уровень воды в реке Урал достиг 1180 см.

Как сообщал OBOZ.UA:

– о прорыве дамбы в городе Орск, где проживает около 200 тысяч россиян, стало известно 5 апреля. Тогда же появились прогнозы по поводу того, что под воду могут пойти десятки населенных пунктов.

– По состоянию на 9 апреля вода из Орской дамбы начала затапливать Оренбург. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.