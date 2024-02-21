На улице российского города Липецка молодой человек прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. Это вызвало возмущение у одного "патритически"-настроенного прохожего.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Между мужчинами возникла краткая дискуссия.

"Такие кадры у нас здесь гуляют по Липецку. Наверное, это собрат Порошенко", - прокомментировал "патриот".

Догнав новолуния в ультимативной форме он потребовал снять флажки.

"Чудо, флаг сними", – заявил мужчина.

Юноша наотрез отказался и посоветовал прохожему уходить.

Тот отстал, но пригрозил вслед полицией.

"Я тебя запомнил. В райотделе будешь", – заявил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению британской разведки, аресты за цвет флага Украины в РФ свидетельствуют о неуверенности параноидальных российских чиновников в том, что можно считать допустимым. В ФСБ, по всей видимости, считают запрещенной демонстрацию сине-желтых предметов по закону.

Напомним, в Омске коммунальщики решили перекрасить сине-желтые лавки, но к выбору нового цвета подошли "небрежно" и покрасили их в сине-белые цвета легиона "Свобода России".

Также стало известно, что в Москве мужчина пожаловался на "украинского голубя-диверсанта", который якобы был окрашен в сине-желтый цвет и сбросил на землю мину-лепестков.