Аресты за цвета флага Украины в РФ свидетельствуют о неуверенности параноидальных российских чиновников в том, что можно считать допустимым. В ФСБ, вероятно, считают запретной демонстрацию сине-желтых предметов согласно закону.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 4 июня. "Некоторые российские сотрудники службы безопасности, вероятно, интерпретируют суровое законодательство России военного времени как означающее, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена, поскольку это может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины", – говорится в сводке.

В частности, в британской разведке обратили внимание, что 9 мая сотрудник дома престарелых был арестован за то, что надел на работу сине-желтую куртку.

Кроме того, на днях Росгвардия арестовала 22-летнего мужчину в Волхове под Санкт-Петербургом за демонстрацию сине-желтого флага российских воздушно-космических сил РФ.

"Запрет подчеркивает неуверенность параноидальных российских чиновников в том, что считается допустимым в рамках все более тоталитарной системы. Критика арестов исходила с неожиданной стороны: ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии (ЛДПР). Собственный брендинг партии выполнен в желтом цвете на синем фоне", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Омске коммунальщики решили перекрасить сине-желтые скамейки, но к выбору нового цвета подошли "халатно" и выкрасили их в сине-белые цвета легиона "Свобода России" .

– В Москве мужчина пожаловался на "украинского голубя-диверсанта", который якобы был окрашен в сине-желтые цвета и сбросила на землю мину-лепесток.