Диверсия на диверсии: в российском Омске сине-желтые лавки перекрасили в цвет легиона 'Свобода России'. Фото

В российском Омске из-за жалоб "бдительных" зрителей пропагандистских политических шоу коммунальщики взялись перекрашивать сине-желтые скамейки. Однако к выбору нового цвета лавочек они подошли без должной щепетильности.

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Теперь омские скамейки выкрашены в сине-белые цвета, которые использует легион "Свобода России" и за которые в РФ сейчас легко можно схлопотать штраф или админарест по статье о демонстрации экстремистской символики. О конфузе сообщает один из российских Telegram-каналов.

Авторы канала назвали ситуацию с перекраской лавочек в Омске "диверсией".

"Диверсия" в Омске – там лавки в цветах украинского флага перекрасили в цвета флага легиона "Свобода России"*. Вероятно, их снова придётся перекрашивать. На лавочки в сине-желтых цветах пожаловался кто-то из местных жителей. Мол, не время сейчас сидеть на "вражеских" цветах. Жалобу взяли в работу и лавки перекрасили под надзором полиции. Но вышло еще хуже", – констатируют авторы паблика.

Теперь лавочки в Омске раздражают местных "патриотов" новым опасным цветовым сочетанием белого и синего цветов. Именно такие цвета присутствуют на флаге "свободной России", который используют воюющие на стороне Украины в составе одноименного легиона россияне.

"Новым сочетанием цветов выбрали бело-синий – но эти цвета сейчас тоже под запретом. Их используют члены легиона "Свобода России" (объединение признано террористическим и запрещено в России). За символику бело-сине-белого флага можно получить штраф или административный арест по статье о демонстрации экстремистской символики", – пишет паблик.

Ранее авторы канала сообщали, что в Москве 24 мая полицейские выписали админпротоколы за "демонстрацию экстремистской символики" сразу на двух москвичек-автомобилисток. Причиной стало то, что вместо российского триколора на их номерных знаках правоохранители заметили бело-сине-белый флаг легиона. Объяснения "экстремисток" о том, что под воздействием солнечных лучей красный цвет на номерах выгорает и становится со временем сначала розовым, а после белым, полицейских не убедил.

Также сообщалось, что после начала рейда легиона "Свобода России" и РДК в Белгородской области в небе заметили связку белых и синих воздушных шаров, к которым прикреплялся флаг легиона. Российские силовики оперативно установили злоумышленников, запустивших "опасные" шары: супружескую пару, которая это сделала, задержали. Их соотечественники при этом требуют расправы над супругами.