В России мужчина сообщил в полицию о 'сине-желтом' голубе, который сбрасывал мины-лепестки: на место вызвали наряд

В Москве россиянин пожаловался на "украинского голубя-диверсанта" в небе над российской столицей. По его словам, птица была окращена в сине-желтые цвета и сбросила на землю мину-лепесток.

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К заявителю выехал наряд, но не психиатров, а полицейских. Об этом пишет один из популярных российских Telegram-каналов.

В паблике появилось сообщение, что московские полицейские после сообщения одного из жителей российской столицы, искали в Москве "голубя в сине-желтых цветах, сбрасывающий мины-лепестки".

"Первого мая в дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую затем сбросила на землю", – пишет паблик.

"Птицу-диверсанта", видимо, вышедшую из одной из "американско-украинских лабораторий", которые безуспешно ищут российские оккупанты на территории нашей страны, москвич "заметил" на улице Дмитрия Ульянова. Туда немедленно отправили наряд полиции.

"Оперативники внимательно осмотрели территорию и не нашли никаких мин, а все голуби были обычного, серо-патриотического цвета", – пишет Telegram-канал.

Напомним, ранее две москвички сообщили в полицию об украинских беспилотниках над российской столицей. Оказалось, что за украинские дроны они приняли светящие в небе звезды.

Также сообщалось, что 30 апреля в центре Москвы снова появился неизвестный БПЛА, он кружил в небе, вызывая панику у россиян. Впоследствии прокремлевские СМИ обвинили в "диверсии" двух "братьев" из Хмельницкого. Пропагандисты уверяли, что дрон в столице страны-агрессора якобы запустили украинцы с поддельными документами.