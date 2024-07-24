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В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
3,8 т.
В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Утром 24 июля возле одного из жилых комплексов прозвучал мощный взрыв: взорвался автомобиль. Владельца авто госпитализировали с травматической ампутацией ног, у его спутницы – серьезные травмы лица.

Видео дня

Позже стало известно, что вследствие взрыва пострадал 49-летний Андрей Торгашов, заместитель начальника89 центра спутниковой связи ВС РФ. Об этом пишут российские СМИ, на месте якобы было найдено взрывное устройство.

В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Взрыв прозвучал утром возле жилого комплекса "Молжаниново" около 06:30 утра: на парковке взорвалась Toyota Land Cruiser, в которой находились мужчина и женщина.

Пострадавшим мужчиной оказался 49-летний Андрей Торгашов – он потерял конечности. У его спутницы – серьёзные раны лица. Оба были доставлены в больницу.

В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео
В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Российское издание ASTRA выяснило, что пострадал, автомобиль принадлежит военному, заместителю начальника ПДРЦ воинской части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. В/ч 33790 — это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Российские пропагандистские паблики утверждают, что жизнь Торгашову и его спутницы спасло то, что автомобиль после взрыва не вспыхнул – и их удалось вытащить из салона и проводить реанимационные мероприятия оккупанту до приезда скорой.

"Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", – рассказала одна из очевидиц произошедшего.

Судя по сообщениям, заместитель командира центра спутниковой связи пребывает в тяжелом состоянии.

В полиции Москвы заявили, что причиной взрыва стало заложенное неизвестными под автомобиль взрывное устройство. Рассматривается версия с покушением на убийство.

В результате взрыва также пострадали пять других автомобилей и выбиты окна в жилом доме.

В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео
В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео
В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июля неизвестные дроны атаковали паром в порту "Кавказ".

На месте прилета произошел пожар: есть погибший и пострадавшие. Все – граждане РФ.

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