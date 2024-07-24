В Москве подорвали автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ: ему оторвало ступни. Фото и видео

Утром 24 июля возле одного из жилых комплексов прозвучал мощный взрыв: взорвался автомобиль. Владельца авто госпитализировали с травматической ампутацией ног, у его спутницы – серьезные травмы лица.

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Позже стало известно, что вследствие взрыва пострадал 49-летний Андрей Торгашов, заместитель начальника89 центра спутниковой связи ВС РФ. Об этом пишут российские СМИ, на месте якобы было найдено взрывное устройство.

Взрыв прозвучал утром возле жилого комплекса "Молжаниново" около 06:30 утра: на парковке взорвалась Toyota Land Cruiser, в которой находились мужчина и женщина.

Пострадавшим мужчиной оказался 49-летний Андрей Торгашов – он потерял конечности. У его спутницы – серьёзные раны лица. Оба были доставлены в больницу.

Российское издание ASTRA выяснило, что пострадал, автомобиль принадлежит военному, заместителю начальника ПДРЦ воинской части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. В/ч 33790 — это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

Российские пропагандистские паблики утверждают, что жизнь Торгашову и его спутницы спасло то, что автомобиль после взрыва не вспыхнул – и их удалось вытащить из салона и проводить реанимационные мероприятия оккупанту до приезда скорой.

"Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", – рассказала одна из очевидиц произошедшего.

Судя по сообщениям, заместитель командира центра спутниковой связи пребывает в тяжелом состоянии.

В полиции Москвы заявили, что причиной взрыва стало заложенное неизвестными под автомобиль взрывное устройство. Рассматривается версия с покушением на убийство.

В результате взрыва также пострадали пять других автомобилей и выбиты окна в жилом доме.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июля неизвестные дроны атаковали паром в порту "Кавказ".

На месте прилета произошел пожар: есть погибший и пострадавшие. Все – граждане РФ.