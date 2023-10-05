В Курской области пожаловались из-за атаки дронов на объекты инфраструктуры: часть региона без света

В стране-агрессоре России 5 октября заявили о якобы очередной атаке "украинских" беспилотников на Курскую область. Из-за события в части региона ночью выключили свет.

Местные власти утверждали, что целью дронов были объекты инфраструктуры. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

"Беспилотники ВСУ атаковали три района Курской области", – говорилось в заявлении губернатора Романа Старовойта.

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По его словам, ночью четверга "украинские" дроны нанесли удар по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области.

Чиновник заявил об отключении света. В то же время заверил жителей, что аварийные бригады уже занялись восстановлением электроснабжения.

Напомним: 29 сентября россияне пожаловались, что дрон сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области. Тогда там загорелся трансформатор и пять населенных пунктов остались без света.

Российское минобороны заявляло о сбитии 11 "украинских" БПЛА. В то же время в Службе безопасности Украины подчеркнули, что на самом деле дроны удачно атаковали электроподстанцию под Курском, к которой был подключен ряд военных объектов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на всей территории РФ вдруг включили сигнал воздушной тревоги. Россияне изрядно обеспокоились событием, но местное МЧС заявило, что это лишь проверка готовности страны "к действиям по назначению".

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