В российском Кемерово вспыхнул большой пожар на складе пиротехники: здание упало. Видео

В российском Кемерово 26 августа вспыхнул мощный пожар на складе пиротехники. Над местом, где бушует огонь, в небо вздымается густой столб дыма, а окрестности содрогаются от оглушительной канонады взрывов хранившихся на складе салютов.

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Подобных фейерверков не выдержали даже конструкции здания: оно рухнуло. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

"Огромный столб дыма и треск салютов в Кемерово — горит склад пиротехники на Терешковой. Конструкции не выдержали, здание обрушилось", – пишет один из популярных российских пабликов.

Российские СМИ также сообщают о том, что на месте пожара работают экстренные службы.

Огнем охвачена площадь 750 кв. м, около 14 часов в российском МЧС заявили, что пожар удалось локализовать. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники.

"Также проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны", – сообщило одно из пропагандистских изданий РФ.

Информации о причинах возгорания, а также о возможных пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в конце прошлого года в российском Кемерово загорелся дом престарелых: тогда в огне погибли 22 человека.

Да и происшествия со складами пиротехники для РФ – явление не исключительное. 9 августа в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв на работавшем на МО РФ заводе. Официально взрыв произошел также на складе пиротехники. Вследствие взрыва на территории завода и в окрестностях есть разрушения. Пострадали десятки человек, а в эпицентре взрыва нашли много фрагментов тел людей.