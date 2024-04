В российском информпространстве произошел 'раскол' относительно оценки действий армии Путина: в ISW объяснили, что происходит

На фоне продолжения войны против Украины в российском информационном пространстве усматривается противоречивая риторика о войсках РФ. В частности, между нарративами, которые стремятся изобразить ВС РФ более боеспособными, чем украинские, и критикой российской армии за недостатки, которые приводят к большим потерям пехоты.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предположили, что подобные противоречия, возможно, начинают оказывать влияние на более широкое понимание россиянами войны.

Так, несколько российских блогеров недавно обсуждали и критиковали тактику военного командования РФ, согласно которой пехота передвигается на бронетехнике к передовым позициям, прежде чем высадиться для проведения лобовой атаки.

"Это не новая тактика ни для российских, ни для украинских сил, но эта тактика, подвергающая незащищенную пехоту угрозам, в последнее время, похоже, привлекла больше внимания со стороны российских военных комментаторов", – отметили в ISW.

Министерство обороны РФ 8 апреля опубликовало кадры, на которых подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, очевидно, применяют такую тактику на окраине Часового Яра к востоку от Бахмута. На "красивом" ролике бронетехника перевозила пехоту на передовые позиции, солдаты высадилась, а машины быстро отошли.

Но, комментируя это видео, один российский блогер рассказал другой сценарий "путешествия" оккупантов на бронетехнике. По его словам, около 25 российских военнослужащих ехали на борту танка в неустановленном районе, прежде чем украинские силы либо ударили по нему, либо тот сам наехал на мину, что вынудило личный состав ВС РФ быстро бежать через дорогу без какого-либо укрытия.

Пропагандист назвал этих российских солдат "счастливчиками", потому что их в тот момент не накрыла украинская артиллерия, а тактику он охарактеризовал как "чрезвычайно безумную". Но другой его коллега не согласился с ним и заявил, мол, использование БМП и танков для быстрой транспортировки и высадки пехоты больше говорит о нехватке российской бронетехники на определенных участках фронта, чем об основной тактике таких атак.

Другой блогер отметил, что на самом деле это украинские удары значительно сократили численность российской бронетехники, особенно вблизи Авдеевки (Донецкая область) и Крынков (Херсонская область. По его словам, по этой причине войскам РФ приходится довольствоваться очень небольшим количеством бронетехники для перевозки личного состава, чтобы "компенсировать потери в машинах и предотвратить дальнейшее развитие подобных событий".

Еще один блогер недоумевал, почему российские СМИ зацикливались на кадрах "неудавшихся" украинских бронетанковых атак во время контрнаступления летом 2023 года, хотя сами российские войска сталкиваются со многими такими же тактическими проблемами при проведении подобных атак, особенно из-за насыщения дронов на поле боя.

Он признал, что реальность присутствия российских солдат на территории Украины разительно отличается от разговоров, пропагандируемых в российском информационном пространстве. Также подчеркнул, что российские комментаторы могут "посмеяться над контрнаступлением Украины на Запорожском направлении", а затем потерять в разы больше своих солдат на Авдеевском участке фронта. Пропагандист внезапно пришел к выводу, что Россия лжет самой себе о потерях, которые она понесла в войне против Украины.

"Дискуссия между российскими блогерами об использовании бронетехники и ее живучести на поле боя, а также о проведении атак выдвигает на первый план аргументы, которых многие пропагандисты продолжают придерживаться по поводу того, как ведется война. Это предполагает, что многие блогеры в РФ очень хорошо понимают, какое влияние эти разговоры оказывают на более широкое понимание россиянами войны", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельные подразделения ВС РФ, воюющие против Украины, применяют насилие против своих сослуживцев. В рядах оккупантов царят пьянство, вымогательство и пытки, которые в итоге заканчиваются убийствами.

