Отдельные подразделения ВС РФ, воюющие против Украины, применяют насилие против своих же сослуживцев. оккупанты страдают от пьянства, вымогательств и пыток, что в итоге заканчивается убийствами.

Об этом стали сообщать сами российские источники. На информацию обратили внимание в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Речь идет о публикации российского "независимого" издания "Берег" от 5 апреля. В ней рассказывается о том, как военнослужащие ВС РФ пытали и убили своего товарища.

Случай произошел в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая дислоцируется вблизи временно оккупированного села Гречишкино Луганской области.

"Шесть российских солдат в течение 14 часов пытали другого российского солдата, прежде чем убить его, возможно, чтобы уладить личную вендетту командира", – говорится в сводке.

РосСМИ уточнило, что упомянутые шестеро оккупантов входят в "банду вымогателей", которая использует широкое распространение пьянства в подразделении, чтобы регулярно избивать, пытать и вымогать деньги у пьяных сослуживцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС рассказали о деморализации российских военных, которые засели на оккупированных территориях Донетчины. Личный состав ВС РФ употребляет алкоголь и наркотики, что приводит к оставлению боевых позиций.

