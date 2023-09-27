В российском Ейске вспыхнул мощный пожар, горит здание банка. Фото и видео

Рано утром в центре Ейска (Краснодарский край России) разгорелся сильный пожар на пересечении улиц Свердлова и Ленина. Огонь охватил здание, где расположен "Сбербанк".

Инцидент подтвердило главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Огонь вспыхнул около 5:50, пламя распространилось по кровле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На фотографиях и роликах, снятых очевидцами, видно, что языки огня поднимались высоко над крышей. Дым был заметен в нескольких районах города.

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Российские пожарники заявили, что локализировали возгорание на площади 350 квадратных метров спустя полтора часа. На месте ЧП работало минимум 15 единиц техники и 41 сотрудник МЧС.

Добавим: внутри здания по этому адресу, согласно российскому сервису карт, находится не только "Сбербанк", но и ювелирный, книжный, продуктовый магазины, магазин алкогольных напитков, салон оптики, фотоателье, ломбард, агентство по недвижимости, текстильный магазин и другие торговые точки.

РосСМИ рассказали, что продавцы выносили свои товары на улицу, чтобы спасти их от огня.

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