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В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео

Алексей Лютиков
Новости России
1 минута
621
В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео

Утром 26 сентября в городе Таганрог прогремел взрыв. Местные жители устроили истерику и заявили о работе противовоздушной обороны.

Россияне выдали, что над городом якобы сбили ракету или беспилотник. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кремлевские пропагандисты, ссылаясь на очевидцев, пишут, что над Таганрогом средствами противовоздушной обороны сбили БПЛА. В то же время некоторые россияне заявили, что над городом якобы уничтожили ракету.

Также в РФ отчитались, что пострадавших в результате взрыва нет. Однако о других последствиях, в частности, о возможных разрушениях россияне молчат. При этом один местный житель рассказал, что к месту происшествия полетел вертолет.

Видео дня
В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео
В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео
В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео
В Таганроге был слышен звук взрыва, россияне устроили истерику. Фото и видео

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