В Курской области РФ пожаловались на атаку дрона: семь населенных пунктов остались без света

В Курской области РФ заявили об "атаке дронов", из-за которой без света оказались семь населенных пунктов. Местные власти пожаловались, что украинский БПЛА якобы сбросил бомбу на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что никто из жителей не пострадал. "Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", – пообещал он.

При этом в минобороны страны-агрессора заявили, что в ночь на 26 сентября ВСУ якобы провели пять атак БПЛА на Курскую область.

У Шойгу утверждают, что два дрона были "успешно уничтожены" около 22:30, еще два – около 23:00. Ближе к утру там заявили еще об одном беспилотнике, который якобы сбила ПВО.

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Кроме того, в РФ вечером 25 сентября заявили об атаке дронов на Белгородскую область. Якобы в небе над Грайворонским городским округом сбили семь дронов самолетного типа.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", – заявил накануне губернатор области Вячеслав Гладков.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 сентября прогремел взрыв в Таганроге Ростовской области РФ. Местные жители подняли истерику в сети: предъявляют претензии президенту Путину из-за развязаной войны против Украины, в результате чего теперь ракеты и дроны летают над Россией.

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