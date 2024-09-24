В российском Белгороде раздались взрывы: пожары видны издалека. Фото и видео

В российском Белгороде вечером во вторник, 24 сентября, прозвучали взрывы вместе с воздушной тревогой. После этого разгорелись пожары; пропаганда говорит о четырех раненых жителях.

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Местные Telegram-каналы утверждают, что город якобы обстреляли Вооруженные силы Украины из РСЗО Vampire. Возгорание зафиксировали в Юго-западном микрорайоне.

В РФ заявили, что часть снарядов якобы упала на улице 8 Марта. Мол, там вспыхнул частный дом. При этом на видео, опубликованных жителями Белгорода, зафиксирована активная работа российской противовоздушной обороны.

В МЧС страны-агрессора также подтвердили, что тушили что-то в Юго-западном микрорайоне.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, работала ПВО и было сбито несколько воздушных целей. У потерпевших, по его словам, осколочные ранения.

"Загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Пожарные расчеты тушат очаги возгораний. На месте работает мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района", – заявлял Гладков.

Отметим, что 24 сентября войска Российской Федерации ударили КАБами по четырем районам Харькова. Одна из бомб попала в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе, что привело к гибели одной женщины и травмированию 20 граждан. Пуски вражеские самолеты проводили над территорией Белгородщины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Таганроге Ростовской области РФ 24 сентября пожаловались на падение неизвестного БПЛА на Николаевском шоссе. В промзоне города возник масштабный пожар.

– А в ночь на 23 сентября в Ростовской области Российской Федерации был атакован комбинат "Каменский", где производится топливо для ракетных двигателей оккупационной армии.

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