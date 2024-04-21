В российской Рязани военные избили местного, обвинив в попытке диверсии: ему хотели оторвать ухо. Фото

Российские военные в Рязани в РФ избили местного жителя Руслана Хамматова. Бойцы отряда "Вихрь" обвинили мужчину в попытке диверсии после того, как он покатался на мотоцикле в районе военного аэродрома Дягилево.

Об инциденте росСМИ рассказал сам пострадавший. Он отметил, что якобы обкатывал на дороге неподалеку от аэродрома новый мотоцикл, когда встретил военных – транспорт забрали, а его самого отвели в штаб.

Россиянин пытался доказать воинам, что на дороге не было указательных знаков, а у него есть прописка в районе аэродрома, однако его никто не слушал. Командиру Хамматова представили как шпиона и в качестве доказательства показали перекусанную проволоку, якобы найденную рядом с аэродромом. Еще одним "доказательством" стала подписка россиянина на украинский Telegram-канал.

Пострадавший пожаловался, что его избивали четыре человека в масках и пытались оторвать ухо плоскогубцами. Он отметил, что позже военные поняли, что ошиблись, и вызвали наряд ДПС, объяснив, что Хамматов якобы упал с мотоцикла.

По словам пострадавшего, ему приказали молчать о случившемся и отвезли в участок, где выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую.

Медики диагностировали перелом глазницы, носа и ребер, контузию левого глаза, пневмоторакс, множественные ушибы. Россиянин написал заявление в военную прокуратуру.

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Напомним, в Москве женщина подала на собственного сына донос в полицию из-за того, что он начал изучать украинский язык. Среди других увлечений сына, которые вызывали беспокойство у матери, были занятия в тренажерном зале, чтение Корана, изучение строения дронов, снарядов и мин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦНС сообщили, что в России активисты подполья уничтожают железнодорожную инфраструктуру. Поскольку российские оккупанты отводят железной дороге важное место в логистике российской армии, она превращается в самое уязвимое звено вражеского тыла.