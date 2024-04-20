'Повреждают узлы и механизмы': в России подполье уничтожает железнодорожную логистику врага – ЦНС

На территории России активисты подполья уничтожают железнодорожную инфраструктуру. Поскольку российские оккупанты отводят железным дорогам важное место в логистике армии РФ, она превращается в самое уязвимое звено вражеского тыла.

Чем дальше, тем чаще российская железная дорога привлекает внимание со стороны подполья: взрывы, пожары и разрушения на ней фиксируются уже практически каждый день. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

"Пока РФ воюет с гражданским населением, в самой России подполье уничтожает логистику армии оккупантов. Логистическая модель российской армии отводит главную роль железной дороге, что делает железную дорогу самым уязвимым местом. Именно поэтому неравнодушные все чаще повреждают узлы и механизмы железнодорожного транспорта — основных логистических артерий, по которым осуществляются поставки на фронт", – говорится в сообщении.

В ЦНС констатировали: сообщения о повреждении участниками подполья узлов и механизмов железной дороги, поджогах релейных шкафов и распределительных трансформаторных тяговых подстанций из РФ поступают практически каждый день.

Порой результаты своих действий партизаны фиксируют на видео. В частности, в ЦНС опубликовали видеонарезку с релейными шкафами управления железнодорожного сообщения, шкафами централизации и трансформаторными подстанциями, как уверяется, на территории Орловской, Калужской, Липецкой, Краснодарской, Смоленской областей.

"В результате таких действий на указанных участках железной дороги движение транспорта было приостановлено или осложнено на длительное время, что оставляет армию РФ без провизии и боекомплекта в ответственный момент. Также эти действия выгодны для самосохранения россиян, поскольку чем больше будут повреждены их железные дороги, тем меньше их попадет в мясорубку этой войны", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты на захваченных территориях Украины создали орган контроля пропаганды в школах. "Гастролеров" для него будут завозить с территории РФ.

Также сообщалось, что, по данным Центра, захватчики раздали предателям на захваченных территориях "метки коллаборанта". Коллаборанты, участвовавшие в организации и проведении "выборов президента России" на оккупированных территориях Украины, получили от оккупантов "грамоты".