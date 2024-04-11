В Москве женщина подала на собственного сына донос в полицию из-за того, что он начал изучать украинский язык. Среди других увлечений сына, которые вызывали беспокойство у матери, были занятия в тренажерном зале, чтение Корана, изучение устройства дронов, снарядов и мин.

Об этом сообщает прокремлевский канал Mash. Раньше 24-летний парень ничем подобным не интересовался. Но после того, как он уехал на Дальний Восток и, вероятно, меньше попадал под влияние российской пропаганды, через девять месяцев он вернулся с новыми интересами, которые не понравились его матери.

"Вдруг увлекся пробежками, "железом", а также литературой о вооружении – исключительно на украинском языке. Зубрит язык, на досуге почитывает Коран", – пишут прокремлевские СМИ.

Россиянка пыталась убедить его бросить свои увлечения, однако тот отказался. Поэтому женщина не придумала ничего лучше, чем написать донос на родного сына в полицию, чтобы те вернули его на "путь истинный".

Ранее в Новосибирской области России учительнице пришлось писать объяснительную записку после анонимного доноса на нее в министерство образования. В жалобе говорилось, будто ее свадебные фото на фоне храма носят "интимный характер".

Как сообщал OBOZ.UA, в России айтишник, выехавший из-за войны в Европу, создал пародийное приложение "Мой донос" для россиян, желающих "настучать" друг на друга. Однако его шутка вышла из-под контроля и россияне стали жаловаться по-настоящему.