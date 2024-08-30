В российской Калуге пожаловались на атаку дронов: говорят, что все сбили. Видео

В российской Калуге пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 30 августа. Местные паблики публикуют видео работы ПВО и стрельбы по беспилотникам со стрелкового оружия.

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Местные власти и минобороны РФ отчитались о "сбитии" четырех БпЛА. Тем временем некоторые российские каналы-миллионники утверждают, что вследствие атаки есть разрушения, а целью якобы был международный аэропорт в Калуге.

Жители Калуги в соцсетях обсуждают ночные взрывы. Тем временем губернатор Калужской области Владислав Шапша убеждает их, что все дроны были сбиты.

"Сегодня утром на окраине города Калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Такую же цифру якобы сбитых в районе Калуги дронов назвали и в МО РФ. По версии так называемого оборонного ведомства государства-агрессора, всего в течение ночи российской ПВО якобы удалось уничтожить 18 беспилотников. Кроме четырех БпЛА над Калужской областью "дежурные средства ПВО" также якобы уничтожили 11 дронов над Брянской областью, один – над Белгородщиной, еще два – над временно оккупированным украинским Крымом.

Несмотря на регулярные угрозы "ответственностью" за публикацию в сети кадров с последствиями атак или с работой сил ПВО, в этот раз подобных видео в местных каналах появилось немало. Из них становится понятно, что главным "средством ПВО" в районе Калуги является стрелковое оружие: именно им российские военнослужащие пытались поразить БпЛА.

Хотя официально "атака была отражена", некоторые крупные российские Telegram-каналы сомневаются, что она обошлась без последствий для РФ.

Так, один из пабликов с более 3 млн подписчиков утверждает, что вероятной целью атаки мог быть аэропорт Калуги.

"Над Калугой сбиты четыре украинских беспилотника, два из них — на подлёте к международному аэропорту города. Жертв нет, есть разрушения", – отмечает он.

Также канал-миллионник сообщает о вероятном ударе по "отжатому" Россией заводу Volkswagen.

"Предварительно, дрон также прилетел в бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого собственника. Между аэропортом и заводом — 5 км. Калужская область не граничит с Украиной, от Калуги до границы — примерно 300 км", – сокрушаются админы канала.

Насколько серьезны вероятные разрушения, на данный момент неизвестно.

Напомним, накануне, 29 августа, Генштаб подтвердил удар по двум нефтебазам и полевому артскладу в России.

Удары были нанесены в трех областях страны-агрессора. В частности, ночью воины Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки МО ударили по нефтебазе "Атлас" в районе н. п. Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

Также украинские силы нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области РФ. Еще одним объектом поражения стал полевой артиллерийский склад группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.