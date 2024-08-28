В Кировской области пожаловались на атаку дронов: под ударом была емкость для нефтепродуктов

Утром 28 августа произошла атака дрона на емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче Кировской области России. Местные власти сообщили об ударе через "несколько минут" и сразу заверили, что пострадавших нет.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram губернатор Кировской области Александр Соколов. Он утверждает, что ситуация находится под контролем.

"Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы", – отметил губернатор.

Напомним, этой ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ, где загорелся пожар, и склад с боеприпасами – в Воронежской, где эвакуировали жителей двух деревень. В минобороны России утром 28 августа заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА самолетного типа.

"Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области", – уточнили в террористическом ведомстве.

Кроме того, из-за атаки дронов приостановили работу аэропорты в городах Казань и Нижнекамск. В обоих аэропортах объявили план "Ковер" из-за угрозы атаки дронов, сообщили российские пропагандисты, ссылаясь на источники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– The Wall Street Journal сообщило, что Россия решила обезопасить свою авиацию от ударов дальнобойных ракет ATACMS, которые США передают Украине. Около 90% военных самолетов российское командование переместило на аэродромы и базы вне зоны поражения этих ракет.

– Результаты исследования OSINT-агентства Molfar показали, что с начала 2024 года авиабазы и военные аэродромы российских оккупационных войск подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины. Большинство таких ударов были нанесены в результате операций ГУР Минобороны.