В российской Бурятии наводнение сносит мосты и затапливает дома: объявлен режим ЧС

Российская Бурятия уже третий день подряд страдает из-за масштабного паводка. В связи с этим 3 августа там был введен режим чрезвычайной ситуации во всей республике.

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Об этом сообщают российские СМИ. По словам главы республики Алексея Циденова, прорвана Хонхолойская плотина в Мухоршибирском районе.

Цыденов сообщил, что из-за осадков также было остановлено движение на трассе "Улан-Удэ - Чита".

Местная прокуратура начала проверку по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище.

Движение по федеральной трассе "Байкал" полностью прекращено, и власти рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Мосты через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка получили серьезные повреждения.

Из затопленных зон эвакуировали более 200 местных жителей. На видео из Бурятии видно, как потоки воды сносят картофельные поля и скот, встречающийся на их пути. Подтоплены дома местных жителей и затоплены погреба.

Местные жители в отчаянии, планируют строить плотины собственноручно, чтобы спасти урожай. Они сообщают, что вода уже затопила картофельные поля и огороды в некоторых населённых пунктах. Жителям также рекомендуют как можно быстрее отогнать скот с полей — неуспевшие рискуют потерять своих животных.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает страдать от сильных паводков. По меньшей мере, в двух регионах – Забайкалье и Бурятии – из-за них затопило десятки домов.

Ранее сообщалось, что на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение плотины. В зоне подтопления оказались сразу шесть населенных пунктов, местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации".

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