В российских Забайкалье и Бурятии массивные наводнения затопили более 50 домов: жители пытаются эвакуироваться. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает страдать от сильных паводков. По меньшей мере в двух регионах – Забайкалье и Бурятии – из-за них затопило десятки домов.

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В ряде населенных пунктов объявили эвакуацию населения. Об этом сообщают местные СМИ, а жители публикуют в сети кадры потопов.

Забайкалье

По данным росСМИ, в Забайкальском крае РФ из-за паводков затоплено более 50 домов. Причиной этого стали ливневые дожди и выход рек из берегов.

Пострадали дома в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский. Из первого эвакуируют население, один из мостов в городе смыло водой.

Бурятия

В республике перелив воды через дамбу произошел на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе. В связи с этим есть угроза для пяти населенных пунктов

По данным СМИ, там тоже началась эвакуация населения, подготовлены пункты временного размещения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение дамбы. В зоне подтопления оказались сразу шесть населенных пунктов, местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации".

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