В российских Забайкалье и Бурятии массивные наводнения затопили более 50 домов: жители пытаются эвакуироваться. Видео
Страна-агрессор Россия продолжает страдать от сильных паводков. По меньшей мере в двух регионах – Забайкалье и Бурятии – из-за них затопило десятки домов.
В ряде населенных пунктов объявили эвакуацию населения. Об этом сообщают местные СМИ, а жители публикуют в сети кадры потопов.
Забайкалье
По данным росСМИ, в Забайкальском крае РФ из-за паводков затоплено более 50 домов. Причиной этого стали ливневые дожди и выход рек из берегов.
Пострадали дома в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский. Из первого эвакуируют население, один из мостов в городе смыло водой.
Бурятия
В республике перелив воды через дамбу произошел на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе. В связи с этим есть угроза для пяти населенных пунктов
По данным СМИ, там тоже началась эвакуация населения, подготовлены пункты временного размещения.
Как сообщал OBOZ.UA, на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение дамбы. В зоне подтопления оказались сразу шесть населенных пунктов, местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!