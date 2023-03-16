В России жителям 42 регионов стали активно рассылать повестки, – правозащитник

Российские военкоматы стали активно рассылать повестки жителям в 42 регионах РФ. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский край.

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Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков. По его словам, "больше всего вопросов" вызывают повестки на военные сборы, которые могут рассылаться только после указа президента РФ.

Такого указа не было, по крайней мере, он не был опубликован, заметил Чиков.

По его мнению, пока о новой волне мобилизации речи не идет.

Факт раздачи повесток в Москве подтвердила "Новая газета". Одну из них с требованием "явиться для уточнения документов воинского учета" попытались вручить журналисту издания.

Ранее власти регионов РФ заявили, что повестки якобы рассылают для "актуализации данных воинского учета" или приглашения на военные сборы. В Кремле это объяснили необходимостью обновления и уточнения базы данных.

"Это обычная практика", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ начался новый набор "добровольцев" на войну. Военкоматы массово рассылают повестки для "проверки учетных данных".

– Минобороны РФ собирается с 1 апреля объявить набор в армию по контракту, чтобы набрать еще 400 тыс. оккупантов.

– Жена оккупанта в перехваченном разговоре пожаловалась на усиленные темпы мобилизации. По ее словам, ее мужа-захватчика перебрасывают с одного участка фронта на другой. Кроме того, РФ пытается компенсировать потери за счет студентов.

– Москва, скорее всего, не планирует объявлять новую волну мобилизации до лета, поскольку Путин пытается сохранить стабильность своего режима.