В России начали новый набор "добровольцев" на войну в Украине: в Воронежской области уже массово раздают повестки

В России начался новый набор "добровольцев" на войну в Украине. Для этого военкоматы массово рассылают повестки для "проверки учетных данных". В Воронежской области этот процесс уже стартовал.

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Об этом сообщает российское издание "Верстка". Этот процесс будет масштабироваться на всю страну.

"Во время проверки гражданам будут предлагать по собственному желанию уехать воевать в Украину. Это будет всеобщая история по всей стране. При этом от предложений комиссаров могут отказаться без санкций", – пишет издание со ссылкой на неназванного собеседника в силовых структурах Воронежской области.

Таким образом, по его словам, военные рассчитывают восполнить потери ряда дефицитных специальностей (артиллеристы, операторы бронемашин), но не исключают, что на фронт в итоге отправятся "отчаявшиеся люди, маргиналы, которым нечего терять".

Также "Верстка" пишет, что информацию о волне раздачи повесток ей подтвердили и в одном из регионов Сибирского федерального округа. Там заверили, что о второй волне мобилизации речь не идет, однако пришедшим будут предлагаться записаться "добровольцами".

А в правительстве Воронежской области уже официально заявили о начале вручения повесток и призвали работодателей отпускать работников в военкоматы.

"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы. Напоминаем работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей", – говорится в сообщении правительства Воронежской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. На войну против Украины агрессор планировал официально призвать около 300 тыс. человек.

Однако росСМИ подсчитали, что с начала "частичной мобилизации" из России на войну против Украины отправили более 527 тысяч человек.

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