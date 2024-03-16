В России жителей Урала приписали к "избирательным участкам" на оккупированных территориях Украины

В Свердловской области России некоторых граждан с правом голоса без их ведома "перебросили" для голосования на участки временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей Украины. На такие случаи пожаловались жители российских городов Артемовский и Екатеринбург.

О жалобах россиян 16 марта (второй день голосования) сообщило одно из СМИ страны-агрессора. Россияне пришли на выборы и с удивлением обнаружили, что их данные "переехали" на украинские территории, захваченные РФ.

Например, на участке № 1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга нескольким гражданам заявили, что они откреплены для голосования в "ДНР". А в Чкаловском районе избиратели узнали, что они "переехали" в Запорожскую область. Речь идет о екатеринбуржцах, которые давно проживают в городе.

По меньшей мере десять похожих случаев возникло на избирательном участке в городе Артемовский Свердловской области.

В облизбиркоме в комментарии СМИ заверили, что такие россияне все равно смогут проголосовать и им должны выдавать бюллетень. Комиссия начала проверку.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 марта на заседании Совбеза постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил: "голосование", которое устроил агрессор, не имеет ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил проведение "выборов" президента РФ на временно захваченных российскими войсками территориях Украины. Согласно международному праву, это "голосование" не имеет законной силы.

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