То, что Россия называет выборами, не имеет с ними ничего общего, – Кислица в ООН

Результаты так называемых выборов президента государства-агрессора России необходимо подвергать большому сомнению, поскольку они проводятся с нарушением норм и принципов международного права. Голосования, которые сейчас устроили на территории РФ, не имеют ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза в пятницу, 15 марта, передает Укринформ. Устроенный Кремлем цирк с "выборами" является самопровозглашением российского диктатора Путина "в стерильных условиях отсутствия какой-либо конкуренции".

Как напомнил Кислица, все возможные оппоненты Путина "были убиты, арестованы или, в лучшем случае, вынужденно покинули страну". В то же время, те, кому Кремль разрешил участвовать в цирке с переизбранием Путина, "даже не скрывают своей технической роли в мизансцене для заранее определенного "победителя".

Украинский дипломат также подчеркнул, что полная изоляция от внешнего мира позволяет Кремлю нарисовать любые результаты этих "выборов".

Также он обратил внимание, что фиктивный избирательный процесс на временно оккупированных территориях характеризуется запугиванием и принуждением местного населения. Оккупанты прибегали к незаконным задержаниям людей, угрозам жизни, отказывали украинцам в доступе к медицинским услугам.

Кислица подчеркнул, что Украина призвала международное сообщество решительно осудить незаконные попытки России имитировать президентские выборы на временно оккупированных территориях, воздержаться от признания их результатов и ввести санкции в отношении лиц, причастных к их организации и проведению.

Как сообщал OBOZ.UA, в захваченном Геническе на Херсонщине оккупанты силой заставляют украинцев голосовать на избирательных участках. Для этого они проводят обыски в квартирах местных жителей и похищают людей.

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