В России женщина чудом успела поймать выпавшего из окна ребенка. Видео

В российском городе Новокузнецк Кемеровской области местная жительница чудом спасла ребёнка. Малыш чуть не сорвался из окна многоэтажного дома.

Женщина заметила, что ребёнок вот вот сорвётся, передаёт местный Telegram-канал "Борус". Она быстро подбежала к окну и подставила руки ему навстречу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что спасённому малышу всего полтора года. Пока не установлено, при каких обстоятельствах ребёнок выполз из окна. Однако, к счастью, инцидент не закончился трагедией и ребёнок приземлился на руки.

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На крик малыша прибежали перепуганные родители. После чего прохожая отдала им ребенка и ушла. Теперь героиню ищет полиция, чтобы отблагодарить ее, написали очевидцы происшествия в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России на элитном пляже тонущих туристов решили спасать за деньги и обнародовали прейскурант. Цена висит у входа на платный берег.