В России зэков хотят отправлять на Донбасс вместо отбывания срока в тюрьмах: СМИ раскрыли детали
В России продолжают придумывать новые способы пополнения рядов личного состава окупантов. Заключенных из Екатеринбурга хотят отправлять в Донбасс вместо отбывания срока в тюрьмах.
Об этом изданию 7х7 рассказал родственник одного из заключенных. По его словам, замена срока трудовой обязанности будет регламентироваться статьей 80 УК "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания", а воспользоваться ею смогут только граждане России.
"Раньше многих заключенных из местных колоний якобы отправляли по 80-й статье работать на предприятия военно-промышленного комплекса, например, в Нижний Тагил. Там им платили высокую по местным меркам зарплату - 70-80 тысяч рублей. В случае с Донбасс суммы не назывались", – утверждает 7х7.
Стоит отметить, что в течение нескольких месяцев Россия в войне с Украиной использовала террористическую ПИК "Вагнер", чтобы укрепить свои формирования на фронте с помощью заключенных, набираемых по тюрьмам владельцем компании Евгением Пригожином. Однако теперь узников на войну начало вербовать Минобороны страны-агрессора.
В частную военную компанию "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тысяч российских узников. При этом на данный момент участие в боевых действиях принимают всего 10 тысяч.
Страна-агрессор Россия настолько вы истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд. В том числе и наркоманов.
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