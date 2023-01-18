К зекам добавились наркозависимые: Россия отправляет на войну с Украиной всех подряд – Центр национального сопротивления
Страна-агрессор Россия настолько истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд. В том числе и наркоманов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Теперь на фронте с бойцами Вооруженных сил Украины, кроме зэков, будут воевать и наркозависимые.
Таким образом, местные военкоматы пытаются выполнить показатели по мобилизации в Северной Осетии.
Кроме того, один из российских солдат, сдавшийся в плен Движению сопротивления, заявил, что такая мобилизация является массовой.
Он откровенно заявил, что не излечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики на фронте. В частности, воюя на Запорожье. Более того, запрещенные вещества оккупант взял с собой как лекарство.
Отмечается, что оккупант мобилизовался в ряды ВС РФ из-за угрозы заключения. Военного РФ задержали при управлении автомобилем без документов. Так, для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину.
Как видим, Россия откровенно привлекает к войне в Украине наркозависимых и криминалистов. Причем воюют они не только в ЧВК. Таких бойцов хватает и в регулярных войсках.
Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России готовятся к проведению новой волны мобилизации. В этот раз под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы и других "центральных регионов".
Также OBOZREVATEL писал, что в России резко снизилось количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И также резко оно выросло после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.
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