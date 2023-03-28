В 70 км от Москвы обнаружили обломки беспилотника с надписью ''Слава Украине''. Фото

В России в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага и с надписью "Слава Украине". Остатки дрона обнаружили у железнодорожного пути.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы и обнародовали соответствующие фотографии. Отмечается, что обломки БПЛА нашёл житель села Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы.

53-летний мужчина заметил обломки, когда гулял с собакой. Они находились в поле, примерно в 100 м от железнодорожного полотна.

Пока неизвестно, как этот беспилотник оказался всего в 70 км от российской столицы и при каких обстоятельствах упал. По предварительным данным, при падении дрона никто не пострадал, никаких разрушений также нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили об атаке украинского беспилотника на подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Утром 3 марта беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Взрывное устройство из дрона было сброшено на резервуар для нефтепродуктов вместимостью 3 тыс. тонн. К сожалению, резервуар оказался пуст.

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