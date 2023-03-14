В небе над аэропортом 'Внуково' в Москве заметили загадочный дрон – СМИ

В России заявили о полете неизвестного беспилотника над Москвой. Он был замечен над столичным аэропортом "Внуково".

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Об этом сообщил популярный российский Telegram-канал. По данным паблика, дрон летал вдоль взлетно-посадочной полосы и чуть не стал причиной для задержки десятка рейсов.

"Неизвестный беспилотник замечен в небе над столичным аэропортом Внуково. По нашим данным, квадрокоптер двигался со стороны посёлка Московский — летал возле взлётно-посадочной полосы. Это могло привести к задержке десятка рейсов. Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию", – отмечено в сообщении.

Где было в это время хваленное российское ПВО, паблик не уточняет. Как не сообщает он и о том, что же случилось с дроном после того, как его заметили: был он нейтрализирован или спокойно улетел восвояси.

Напомним, ранее в этот же день в Брянской области пожаловались на атаку украинского дрона на химзавод. Согласно сообщениям, появившимся в российских пабликах, его якобы сбило на подлете к заводу российское ПВО. Официально же местные власти и вовсе отрицают инцидент.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе спецподразделения "KRAKEN" уничтожил автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области. Об этом стало известно 5 марта.