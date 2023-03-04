''Бавовна в ''БНР'': в России заявили об атаке украинского беспилотника на подстанцию нефтепровода

В Белгородской области утром 3 марта беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Взрывное устройство с дрона было сброшено на резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн.

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К сожалению, резервуар оказался пустым. Об этом сообщает ASTRA.

Как пишет паблик, атака была совершена с помощью самодельного беспилотника, снаряженного взрывным устройством. Целью атаки стал резервуар на 3 тысячи тонн нефтепродуктов, размещенный на подстанции нефтепровода "Транснефть-Дружба" в посёлке Разумное Белгородской области РФ.

"Самодельный беспилотник, снаряжённый взрывным устройством, атаковал пустой резервуар для нефтепродуктов ёмкостью 3000 тонн в посёлке Разумное 3 марта в районе 7 утра. Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал", – отмечено в сообщении.

Один из популярных российских пабликов, "специализирующийся" на сливе "инсайдов", уточнил, что БПЛА прилетел "со стороны Украины". Вследствие атаки в резервуаре образовалась дыра площадью около квадратного метра.

Расстояние от Разумного до украинской границы по прямой составляет 69 км.

Примечательно, что власти Белгородской области об "инциденте" не упоминают. Накануне ближе к вечеру губернатор области Вячеслав Гладков заявлял о том, что "под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районе", однако поселка Разумное в перечне "обстрелянных ВСУ" населенных пунктов нет. Да и описание "поврежденной хозпостройки" и "выбитых окон в частных домовладениях" показалось Гладкову куда более важным, чем упоминание об атаке на нефтепровод.

Напомним, ранее, после множественных случаев атак с помощью дронов объектов на территории РФ, в российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО. При этом там нашли "выход": обязать российские компании за собственные средства закупать оборудование для защиты важных объектов от БПЛА. Ведь "страна большая", ПВО "на всех не хватит".