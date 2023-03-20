В России заявили об американских бомбардировщиках у границ: в небо подняли истребитель Су-35

В понедельник, 20 марта, в России заявили, что два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США якобы двигались в направлении российской государственной границы. Радиолокационные средства дежурных по ПВО обнаружили самолеты над Балтийским морем.

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Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. В связи с этим россияне подняли в небо свой истребитель Су-35. Это было сделано с целью "идентификации и недопущения нарушения границы РФ".

Сообщается, что экипаж Су-35 занял установленную зону дежурства в воздухе. А после того, как американские самолеты удалились от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", – заявили в национальном центре управления обороной РФ.

Ранее, 11 марта, межконтинентальный стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress уже пролетал вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель Су-27 столкнулся с дроном США и повредил его.

– А 17 марта британские и немецкие многоцелевые истребители Typhoon второй раз за неделю перехватили российские самолеты возле Эстонии.

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