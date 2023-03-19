Истребители НАТО второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии: подробности

Британские и немецкие многоцелевые истребители Typhoon перехватили российские самолеты возле Эстонии. Это произошло в рамках совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

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Инцидент был зафиксирован 17 марта. О нем сообщает сайт Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF).

"Пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под натовским обозначением Crusty", – говорится в сообщении.

Отмечается, что борт РФ сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub.

Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства. Подобный инцидент произошел также 15 марта.

В Королевских ВВС уточнили, что вместе с ВВС Германии проводят совместную воздушную полицию НАТО – впервые для двух стран-членов. Перехват является обычной миссией Североатлантического альянса для "Тайфунов" и подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками НАТО "поддерживают своего эстонского партнера в это напряженное время".

Командир IX(B) эскадрильи Ричард Лиск, действовавшей в составе 140-го экспедиционного авиакрыла, рассказал, что их подняли на перехват приближавшегося к воздушному пространству Эстонии самолета. Команда быстро идентифицировала самолеты РФ, а затем наблюдали за ними, когда они пролетали близко к воздушному пространству НАТО.

"Миссия из воздушной полиции осуществляется для обеспечения перехвата любых самолетов, представляющих интерес, чтобы мы знали, кто они, и обеспечивали безопасность полетов для всех пользователей воздушного пространства. Это часть жизни летчика-истребителя, и мы с нашими немецкими коллегами вместе тренировались, чтобы уметь это делать", – объяснил он.

Известно, что Королевские ВВС развернуты в рамках операции Азотиз в Эстонии и в апреле возьмут на себя командование немецким подразделением. Совместные миссии будут выполняться до конца апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ подал на государственные награды летчиков Су-27, причастных к провокации с американским дроном над Черным морем. "Героизм" этих летчиков, по версии страны-агрессора, заключается в "предотвращении нарушений границ района спецоперации".

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